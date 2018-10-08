Британские музыканты направили Мэй открытое письмо против Brexit

Ряд британских музыкантов направили премьер-министру страны Терезе Мэй открытое письмо, в котором выступили против выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщило France Info.

Письмо было написано ирландским музыкантом Бобом Гелдофом. Его подписали такие известные композиторы, продюсеры и исполнители, как Эд Ширан, Рита Ора, Стинг, Деймон Албарн и другие. Они считают, что Brexit нанесет ущерб культурному влиянию Великобритании, а также повредит карьере деятелей музыкальной индустрии страны.

По мнению музыкантов, Британия собирается совершить очень серьезную ошибку в отношении музыкальной индустрии страны и большого количества неоткрытых талантов, «которые проживают на этом маленьком острове».

Авторы письма отметили, что расходы на оборудование, аренду студий и совершение туров резко повысились после падения курса фунта, которое произошло после референдума по выходу Британии из ЕС.