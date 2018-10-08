Россия стала меньше зависеть от нефти и санкций – Силуанов

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что экономика РФ стала меньше зависеть от цен на нефть и санкций. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1».

«Мы стали меньше зависеть от внешних факторов, несмотря на то, что у нас такой двойной удар получился: снижение цен на нефть в прошлом и внешние ограничения», - рассказал он.

По его словам, Россия научилась реагировать на те ограничения, которые уже введены. Кроме того, страна начала развивать собственную экономику, промышленность и сельское хозяйство.

Политик отметил, что РФ стала более независимой с точки зрения внешних импортных технологий.

Он добавил, что нужно поддерживать развитие тех отраслей, которые способны выпускать продукцию, ориентированную на экспорт, а также предприятия, которые смогут выпускать товар, который раньше не выпускали по импорту.