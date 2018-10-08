Странные голубые огни в небе над Москвой напугали жителей столицы
Хаотично движущиеся голубые огни в небе над Москвой пользователи сняли на видео и опубликовали в Сети.
Видео: Vladius One, Youtube
В Сети опубликовано видео с голубыми огнями неизвестного происхождения. Автор видео назвал его «НЛО над Москвой».
«Сегодня увидел, одурел», - написал автор видео в комментарии к своей публикации.
На кадрах видео снятого, предположительно, в Москве, видно, что голубые светящиеся точки хаотично движутся в небе.