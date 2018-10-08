В Средиземном море произошел разлив топлива из-за столкновения двух кораблей
Полоса загрязнения составляет 300 метров в ширину и менее километра в длину.
Фото: Nikolas Georgiou ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Два судна столкнулись недалеко от острова Корсика, в результате инцидента произошел разлив топлива. Об этом сообщает агентство Reuters.
По предварительным данным, в море столкнулись тунисское транспортное судно и кипрский контейнеровоз.
Полоса загрязнения составляет 300 метров в ширину и менее километра в длину.
По данным агентства, Франция, Монако и Италия приняли меры по устранению последствий аварии.
В результате инцидента никто не пострадал.