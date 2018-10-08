Рэпера Hollywood Play застрелили в США

Рэпера Фрэнк Снайдер, который более известен под сценическим псевдонимом Hollywood Play, убили в Нью-Йорке в ночь на 7 октября. Об этом сообщил New York Post.

Трагедия произошла на вечеринке. У клуба остановился черный седан, из которого по входу в заведение, где тогда стоял рэпер, был открыт огонь.

Снайдера ранили в ноги и в шею. Его отвезли в больницу, где врачи констатировали его смерть. В данный момент полиция не может подтвердить информацию о том, что целью стрелка был именно музыкант.