Новое мощное землетрясение произошло у берегов Гаити

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у северного побережья Республики Гаити. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 168 км к северо-западу от города Порт-о-Пренс. Очаг залегал на глубине десять километров. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о готовности оказать помощь властям Гаити в связи с произошедшим. На официальном сайте ООН говорится, что организация готова поддержать правительство республики по устранению последствий катаклизма.

В субботу у северного побережья Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,9. Погибли 14 человек, более 150 пострадали.