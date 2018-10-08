Евросоюз вновь призвал освободить Сенцова

Европейский союз надеется на освобождение осужденного в РФ за подготовку теракта Олега Сенцова, который недавно прекратил голодовку. Об этом говорится в заявлении европейской дипломатической службы.

В сообщении говорится, что ЕС согласен с Олегом Сенцовым и, кроме оперативного и надлежащего лечения, надеется на его освобождение.

Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Голодовку он объявил еще в мае, она продолжалась более 140 дней. В пятницу стало известно, что Сенцов прекратил голодовку и начата его реабилитация.

Ранее посольство США в России призвало освободить Сенцова. В американском дипломатическом представительстве были обеспокоены его «состоянием здоровья».