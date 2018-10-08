Москва не исключает возобновления безвизового режима с Грузией – МИД РФ

Россия не исключает отмены виз с Грузией на взаимной основе, для этого нужно восстановить дипотношения. Об этом заявил в интервью газете «Известия» статс-секретарь, замглавы российского МИД Григорий Карасин.

«Не исключаем и введения в перспективе безвизового режима на взаимной основе… Практически реализовать это пока трудно», - заявил Карасин.

При этом, по словам Карасина, Тбилиси по-прежнему не идет на восстановление дипломатических отношений и «продолжает враждебную деятельность на международных площадках».

В 2015 году визовый режим с Грузией был упрощен. На сегодня любой гражданин Грузии может получить визу для посещения России.