Корабль ВМС Франции впервые прошел по Севморпути

Корабль ВМС Франции «Рона» впервые проследовал Северным морским путем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Рона», не имея ледовой защиты, прошел путь от порта Тромсе на севере Норвегии до Алеутских островов близ Аляски.

Данный корабль - второй в серии из четырех запланированных к строительству кораблей типа Loire. Эти корабли поддержки относятся к классу вспомогательных кораблей без вооружения.

Корабли этого типа предназначены для буксировки, сопровождения групп надводных кораблей и подлодок, спасательных операций на море.