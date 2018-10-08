Корабль ВМС Франции впервые прошел по Севморпути
Корабль проследовал путем от норвежского порта Тромсе до Алеутских островов близ Аляски.
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Корабль ВМС Франции «Рона» впервые проследовал Северным морским путем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Рона», не имея ледовой защиты, прошел путь от порта Тромсе на севере Норвегии до Алеутских островов близ Аляски.
Данный корабль - второй в серии из четырех запланированных к строительству кораблей типа Loire. Эти корабли поддержки относятся к классу вспомогательных кораблей без вооружения.
Корабли этого типа предназначены для буксировки, сопровождения групп надводных кораблей и подлодок, спасательных операций на море.