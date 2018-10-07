Ученые назвали страшные последствия употребления газировки

Израильские ученые из Университета Бен-Гуриона выяснили, что работа органов человека ухудшается, если долгое время употреблять напитки, содержащие заменитель сахара. Они отметили, что длительное употребление газировки может привести к развитию рака. Работа была опубликована на сайте Science Alert.

В ходе работы исследователи собрали данные о 210 тысячах составляющих газировки. Они определили, что большая часть таких веществ, как фосфаты, могут провоцировать нарушение микрофлоры кишечника. Ученые выяснили, что такими особенностями обладает подсластитель, который может нарушить баланс микрофлоры кишечника или полностью ее убить.

Испытания были проведены на мышах. Они показали, что употребление искусственных подсластителей меняет работу организма, поступление жиров и других питательных веществ в него. Регулярное насыщение организма такими веществами в больших количествах, как показывают выводы ученых, приводит к разрушению мышечных тканей.

Ранее газировка вошла в список наиболее опасных для человеческого сердца продуктов. Специалисты считают, что в ней содержится большое количество сахара, что может привести к повышению холестерина и диабету, а также способствовать появлению лишнего веса.