Видео с места ДТП в Москве, где маршрутка с детьми въехала в переход

«Звезда» публикует первые кадры с места аварии на юге Москвы, где маршрутка с детьми въехала в подземный переход. На кадрах видно, что транспорт получил значительные повреждения.

ДТП случилось в районе д. 87 по Варшавскому шоссе. Автомобиль Volkswagen Multivan, в котором находились семь человек, совершил наезд на парапет подземного перехода. В результате пострадали три человека, двое из которых – несовершеннолетние. Об этом «Звезде» сообщил информированный источник.

О состоянии пострадавших пока не сообщается. На месте работают экстренные службы. Причины и обстоятельства аварии выясняются.