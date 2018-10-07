Асад объяснил «истерию» Запада из-за борьбы за Идлиб

Президент Сирии Башар Асад объяснил «истерию» Запада вокруг ситуации в Идлибе. По его словам, результат борьбы за провинцию, северо-западная часть которой не контролируется правительственными сирийскими силами, имеет судьбоносный характер для западных стран.

Асад подчеркнул, что победа армии Сирии в Идлибе нарушит планы Запада.

«Эта провинция, как и другие, остающиеся под контролем боевиков, вернется под контроль государства», — приводит агентство SANA слова президента Сирии.

Что касается соглашения РФ и Турции о демилитаризованной зоне в Идлибе, то это, как отметил сирийский лидер, позволит избежать кровопролития.