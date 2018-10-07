Маршрутка с детьми въехала в подземный переход на юге Москвы

На Варшавском шоссе в российской столице произошло ДТП с участием микроавтобуса. Об этом «Звезде» сообщил информированный источник.

По данным источника, микроавтобус с пассажирами влетел в ограду подземного перехода неподалеку от дома №87 по Варшавскому шоссе. Транспорт получил повреждения.

Согласно предварительной информации, в аварии пострадали четыре человека, причем трое из них – дети. Степень состояния тяжести пострадавших уточняется. На месте работает дорожная полиция, причины и обстоятельства случившегося выясняются.