В Совфеде РФ назвали условие для улучшения отношений с Украиной

Отношения Украины и России могут перейти к улучшению, однако это возможно только при смене украинского руководства, поскольку нынешние правители крайне заинтересованы в сохранении напряженности. Об этом заявил российский сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Таким образом представитель Совета Федерации прокомментировал ранее прозвучавшее с украинской стороны мнение об условиях, которые необходимы для улучшения отношений между странами. Тогда заместитель министра по так называемым «временно оккупированным территориям» Украины Георгий Тука заявил, что для примирения не хватает «обоюдного согласия и инициативы РФ».

«Улучшение отношений между Россией и Украиной возможно только при новой власти в Киеве, поскольку нынешняя "партия войны" может удержаться у власти на Украине только за счет разжигания антироссийских настроений в обществе и продолжения конфликта на юго-востоке страны», - цитирует РИА Новости Сергея Цекова.

Вместе с тем сенатор от Крыма отметил, что Георгий Тука часто излагает здравые мысли, хотя и является сам по себе ярким представителем украинских националистов. В частности, Цеков согласился, что отношения между Россией и Украиной в будущем будут улучшаться.