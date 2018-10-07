В Болгарии зверски убили и изнасиловали тележурналистку

В Болгарии жестоко убили тележурналистку и ведущую регионального канала TVN Викторию Маринову. В сентябре она запустила собственное шоу, где занималась расследованием махинаций с деньгами Европейского союза.

Тело 30-летней девушки было найдено в парке города Руса рядом с рекой Дунай, после того, как один местных жителей сообщил в полицию.

По данным правоохранительных органов, Маринову жестоко избили, а после этого душили. На теле также обнаружены следы изнасилования, пишет The Telegraph. По предварительным данным, преступление не связано с ее профессиональной деятельностью.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что шокирован новостями о жестоком убийстве журналистки Виктории Мариновой и будет следить за расследованием этого преступления.