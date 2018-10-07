Глава Интерпола ушел в отставку

Руководитель Интерпола Мэн Хунвэй отправлен в отставку. Как заявили в организации, новым главой международной уголовной полиции станет представитель Южной Кореи.

Как уточняется на сайте Интерпола, решение о принятии отставки вступило в силу немедленно после публикации.

«Генеральный секретариат Интерпола в Лионе принял отставку господина Мэна Хунвея с немедленным вступлением в силу. В соответствии с конституцией и внутренними правилами Интерпола исполняющим обязанности становится представитель Южной Кореи Ким Чен Ян», - говорится в заявлении организации.

Представитель Южной Кореи будет исполнять обязанности главы организации до 21 ноября текущего года. Тогда в Дубае состоится 87-ая сессия Генеральной ассамблеи Интерпола, где будет избран глава организации на оставшиеся два года текущего мандата.

Ранее стало известно, что официальный Пекин впервые рассказал о судьбе без вести пропавшего президента Интерпола Мэн Хунвея, который перестал выходить на связь с родными и коллегами 29 сентября после того, как отбыл в Китай. Власти КНР заявили, что чиновник подозревается в нарушении законов страны, задержан и находится под следствием.