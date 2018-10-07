Российские военные раздали гумпомощь семьям погибших сирийских коллег

Офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии раздали несколько десятков продовольственных наборов семьям погибших военнослужащих правительственной армии в городе Алеппо. Об этом на брифинге сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«В районах города Алеппо была оказана адресная благотворительная помощь 68 семьям погибших военнослужащих САР продовольственными и гигиеническими наборами», - сказал он.

Кроме того, Савченко добавил, что в ходе акций в населенных пунктах провинций Дейр-Эз-Зор, Латакия и Алеппо российскими военнослужащими выдано 1350 продовольственных наборов общим весом 5,85 тонны.

Таким образом, резюмировал он, всего с начала процесса урегулирования российским Центром было проведено 1956 гуманитарных акций, в ходе которых военнослужащими РФ был выдан гуманитарный груз общим весом 3058,1 тонны.

Также, руководитель российского Центра по примирению сообщил, что боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, за последние сутки нанесли не менее девяти ударов по ряду населенных пунктов в провинициях Латакия, Хама и районам города Алеппо.