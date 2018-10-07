Умер звезда сериала «Ходячие мертвецы»

Актер Скотт Уилсон, исполнивший роль Хершела Грина в телесериале «Ходячие мертвецы», скончался в США на 77-м году жизни.

Причиной смерти стали осложнения от лейкемии. Он умер в своем доме в Лос-Анджелесе, сказал представитель актера Доминик Манчини в интервью TMZ.

Скотт Уилсон родился 29 марта 1942 года в городе Атланта штата Джорджия. За свою карьеру актер исполнил 80 ролей в различных фильмах, наиболее известные из которых «Хладнокровно», «Великий Гэтсби», «Полуночная жара», «Мертвец идет» и «Перл-Харбор». В 1981 году Уилсона номинировали на премию «Золотой глобус» за роль в фильме «Девятая конфигурация».