Названо место похорон Монсеррат Кабалье

Прославленную оперную диву Монсеррат Кабалье похоронят 8 октября на кладбище Сант Андреу в Барселоне, рядом с ее родителями, сообщила племянница певицы.

Сегодня, 7 октября в центре погребальных ритуалов Лес-Кортс прошла гражданская панихида. На церемонию приехали родственники певицы, испанские политики, среди которых глава правительства Испании Педро Санчес, лидер Каталонии Ким Торра, а также деятели искусств и тысячи простых каталонцев.

Монсеррат Кабалье скончалась 6 октября в больнице Барселоны в возрасте 85 лет. В последнее время артистка долго болела.

Всемирную известность она завоевала в 1965 году, испортив партию Лукреции Борджиа в нью-йоркском «Карнеги-Холле», которую изначально исполняла американская певица Мерлин Хорн. После этого последовала серия гастролей по всему миру. Она выступала с выдающимися артистами: Пласидо Доминго, Мерлин Хорн, Альфредо Краусом, Лучано Паваротти.

Кабалье обладала техникой виртуозного пения, бельканто, в классических итальянских операх. Она исполняла более 80 ролей в операх Пуччини, Беллини, Доницетти и Моцарта, в ее репертуаре было около 800 камерных произведений.