В честь дня рождения Путина в Грозном установили самый высокий в РФ флагшток

В день рождения президента РФ Владимира Путина в России были установлены два национальных рекорда. Их зафиксировал представитель Книги рекордов России Станислав Кононенко.

Оба достижения произошли в столице Чеченской республики. В обоих случаях речь идет об огромных флагштоках.

«Зафиксированы два рекорда. Первый - самый высокий флагшток в России с результатом 72,5 метра, второй - самая высокая пара флагштоков в мире с общей высотой 147 метров», - цитирует ТАСС представителя Книги рекордов России.

После фиксации национального рекорда на флагштоках подняли флаги Российской Федерации и Чеченской республики. В ходе торжественной речи глава Чечни Рамзан Кадыров вспомнил о роли Владимира Путина в судьбе региона и поздравил его с днем рождения.

Президент России встречает день рождения в кругу семьи и друзей. Седьмого октября ему исполнилось 66 лет. Свои поздравления ему отправили многие мировые лидеры.