Турция отказалась от кредитов МВФ

Турция больше не будет пользоваться кредитными средствами Международного валютного фонда. Об этом заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

Как передает местное агентство Anadolu, президент Турции объявил о «закрытии главы МВФ, чтобы никогда не открывать ее снова». Резонансное заявление Эрдоган сделал в ходе заседания правящей Партии справедливости и развития.

Президент также добавил, что Турция в данный момент не нуждается ни в деньгах фонда, ни в его технической помощи. Эрдоган подчеркнул, что экономика страны находится в фазе стабилизации, а все долги МВФ закрыты еще в 2013 году.

Ранее президент Турции призвал к реформе ООН. По мнению Эрдогана, нужно расширить состав постоянных членов Совета Безопасности. Игнорирование этой необходимости, отметил турецкий лидер, приведет к окончательному закреплению за ООН славы «организации провалов».