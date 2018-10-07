Ким Чен Ын пригласил инспекторов США на ядерный полигон

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил инспекторов из Соединенных Штатов посетить крупней полигон в Пхунгери для испытания ядерного оружия и увидеть процесс его демонтажа.

Об этом сообщили в Государственном департаменте США по итогам переговоров госсекретаря Макла Помпео с лидером КНДР.

В воскресенье, 7 октября Помпео встретился с Ким Чен Ыном в северокорейском Пхеньяне. Стороны оговорили детали предстоящего будущего двустороннего саммита лидеров КНДР и США, уточнили предположительное место и время ее проведения, сообщает ТАСС.

Кроме того, Соединенные Штаты и Северная Корея планруют создать рабочую группу по отказу Пхеньяна от ядерного оружия.