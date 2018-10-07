«Игромания» закроет печатную версию

Культовый журнал для геймеров «Игромания» закрывает свою печатную версию. Об этом заявил сотрудник журнала Никита Власов на профильной выставке «ИгроМир-2018».

Остальные платформы «Игромании», видеоканал на YouTube, аккаунт на Twitch и сайт продолжат работать в прежнем режиме. Сотрудник издания подчеркнул, что планы закрыть бумажную версию журнала не являются следствием спонтанного решения, уточняет портал DTF.

«Планы по закрытию именно принта действительно есть. Все подробности позже, следите за анонсами. Это не спонтанное решение, всё идёт по плану», - заявил Власов во время выступления на выставке.

Таким образом, в октябре выйдет последний номер журнала. Издание выдержало 255 выпусков, первый номер вышел в 1997 году. За годы «Игромания» стала одним из ведущих геймерских журналов в стране.