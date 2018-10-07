Самку леопарда вытащили из глубокого колодца в Индии: видео

Жители деревни Ядаввади (штат Махарашта, Индия) заметили в колодце самку леопарда. Кошка спрыгнула в резервуар с водой, чтобы утолить жажду. Казалось, животное было обречено на гибель, поскольку подняться самостоятельно по отвесным стенам оно не могло.

Неравнодушные люди не стали бросать в беде леопарда и вызвали спасательную бригаду. Высота колодца составляла девять метров, хищнику спустили лестницу, чтобы он мог отдохнуть и набраться сил.

Затем перед леопардом опустили клетку, кошка запрыгнула в нее и была поднята на поверхность. Животное не пострадало, скоро его опустят в естественную среду обитания, сообщает благотворительная организация Wildlife SOS.