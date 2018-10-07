Перед исчезновением глава Интерпола прислал жене тревожное фото

Перед исчезновением глава Интерпола Мэн Хунвэй прислал своей жене странное сообщение. К нему была прикреплена фотография ножа. За несколько минут до этого он прислал сообщение с просьбой ждать звонка.

Как сообщает издание WDAM7, фотографию своей жене глава Интерпола прислал 25 сентября, а уже через четыре дня окончательно перестал выходить на связь. Никаких других сообщений после тревожной просьбы и странной фотографии Мун Хунвэй супруге не присылал. Женщина уверена, что нож подразумевал опасность.

Глава международной уголовной полиции перестал выходить на связь после того, как отбыл в Китай. В какой-то момент коллеги Мун Хунвея озвучили информацию о его пропаже.

Позже официальный Пекин раскрыл сведения о судьбе главы Интерпола. Как заявили в Китае, чиновник подозревается в совершении преступлений, против него проводится проверка и ведется следствие. В чем именно Пекин обвиняет главу Интерпола, на данный момент неизвестно.