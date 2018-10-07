Мировые лидеры поздравили Путина с днем рождения

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину сегодня исполнилось 66 лет. В свой день рождения он получает поздравления от мировых лидеров. Глава Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре пожелал российскому лидеру здоровья и дальнейших успехов на посту президента.

Не остались в стороне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Азербайджана Ильхам Алиев, таджикский лидер Эмомали Рахмон, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Также поздравили российского лидера поздравили по телефону премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Сербии Александр Вучич, сообщает пресс-служба Кремля.

Путину поступают звонки и поздравительные послания не только от политиков, спортсменов, актеров, известных общественных деятелей, друзей и родных, но и простых граждан.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин отметит праздник кругу родных и близких. Накануне сообщалось, что на день рождения российского лидера вылетел бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони, чтобы лично его поздравить.