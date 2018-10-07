Власти Китая рассказали, где находится пропавший глава Интерпола

Глава Интерпола подозревается в нарушении закона в Китайской народной республике, против него ведется следствия. Эту информацию озвучил официальный Пекин в сообщении центральной комиссии ЦК КПК по проверке дисциплины.

Руководитель международной уголовной полиции и заместитель министра общественной безопасности Китая Мун Хунвэй подозревается в нарушении законов КНР. Он задержан, ведется следствие.

«В настоящее время государственный комитет по надзору проводит расследование в его отношении», - цитирует РИА Новости заявление китайских властей.

Глава Интерпола Мун Хунвэй перестал выходить на связь 29 сентября после того, как уехал в Китай. Коллеги пропавшего долго держали паузу, прежде чем озвучить информацию об исчезновении своего руководителя. Однако официальная информация от властей Китая появилась только сейчас.