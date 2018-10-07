Двадцать человек погибли в жутком ДТП со свадебным лимузином в Нью-Йорке

В штате Нью-Йорк произошло страшное дорожно-транспортное происшествие с десятками погибших. В аварию попал лимузин, который перевозил свадебную процессию, он столкнулся с другим автомобилем.

Как сообщает издание The New York Times, в результате ДТП погибли как минимум двадцать человек, в основном участники свадебного праздника. Имена жертв на данный момент неизвестны, полиция обнародует их позже.

Столкновение произошло неподалеку от туристического Apple Barrel Country Store в округе Скохари. В официальных социальных сетях заведения появилась запись о случившейся трагедии. Судя по всему, очевидцам событий пришлось выбивать стекла лимузинов, чтобы помочь выжившим людям.

Официальная информация по поводу случившегося уточняется. На месте работает полиция, спасатели и медики. Национальное управление транспортной безопасности США ведет расследование.