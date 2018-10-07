В УФСИН сообщили подробности о драке в колонии в Омской области

Заключенные омской исправительной колонии №6, где сидят впервые осужденные за тяжкие преступления, требовали разрешить им пользоваться мобильными устройствами, разрешить свободно перемещаться по территории учреждения и открыть штрафные изоляторы.

Ранее сообщалось, что в колонии произошла массовая драка между двумя группами заключенных, одна из которых выступала за послабление режима, другие осужденные утверждали, что это может негативным образом отразиться на условно-досрочном освобождении.

Сотрудникам колонии удалось урегулировать конфликт своими силами. Пострадали более 20 осужденных, всем им была оказана необходимая медицинская помощь. В пресс-службе УФСИН России по Омской области утверждают, что зачинщиков поместили в изолятор, однако оружие и физическая сила не применялись.

В колонии проводится проверка, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и виновные лица.