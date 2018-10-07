Возбуждено уголовное дело после массовой драки в омской колонии

Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело после инцидента в исправительной колонии № 6 под Омском.

Дело открыто по ч. 3 ст. 321 Уголовного кодекса РФ «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества», сообщает СУ СК РФ по региону.

Седьмого октября в исправительной колонии № 6 в Омской области произошли волнения. По данным следствия, одна группа заключенных требовала послабления в режиме, вторая поддерживала администрацию тюрьмы.

В СК утверждают, что это привело к ссоре, переросшей в массовую драку с участием 50 человек. На территорию колонии был введен сводный отряд, и массовые волнения удалось унять. По данным местных СМИ, в результате беспорядков пострадали около 20 осужденных, они получили различные травмы.

На месте происшествия работают следователи. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и виновные лица. Расследование продолжается.