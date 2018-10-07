Посольство РФ потребовало от Лондона прокомментировать «киберудар по Москве»

Власти Великобритании обязаны прояснить свою официальную позицию насчет озвученных в СМИ планов «кибервойны» против России. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне.

Информация о якобы готовящейся со стороны Великобритании «кибервойне» против России, которая может привести к отключению электричества в Москве, появилась в британской газете Sunday Times. Британское правительство должно прокомментировать эту информацию, отсутствие комментария будет расцениваться как подтверждение достоверности данных сведений, подчеркнули в посольстве РФ.

«По мнению посольства, правительство консерваторов должно срочно внести ясность в свою позицию относительно цитируемых газетой The Sunday Times агрессивных планов Великобритании в киберпространстве», - цитирует дипломатов ТАСС.

Ранее стало известно, что министерство обороны Великобритании якобы не исключает возможности проведения кибератак в отношении России, чтобы отключить в стране электроснабжение, в случае если Москва вновь якобы выступит «агрессором». По данным газеты Sunday Times, британские «стратеги» рассматривают этот вариант как единственную альтернативу ядерному удару.