Суд назначил домашний арест владельцу разбившейся под Тверью маршрутки

Суд назначил домашний арест директору ООО «ТрансАвто» Алексею Морозову. Поводом для этого стало дорожно-транспортное происшествие в Тверской области, в котором погибли 13 человек.

Следствие подозревает главу компании-перевозчика в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает СКР. Компании ООО «ТрансАвто» принадлежала маршрутка, врезавшаяся 5 октября в рейсовый автобус на автодороге Тверь - Ржев возле деревни Некрасово.

В то же время виновником смертельного ДТП стал водитель маршрутки, который грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение.