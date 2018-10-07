На Украине озвучили условие для сближения с Россией

Для примирения России и Украины не хватает только «обоюдного желания». Такое мнение высказал заместитель министра так называемых «временно оккупированных территорий Украины» Георгий Тука.

Чиновник заявил, что надеется на возвращение партнерских отношений между Украиной и РФ, однако не знает, как быстро это произойдет. Разумеется, ответственность за примирение Тука возложил на Россию, отметив, что «в первую очередь это будет зависеть от РФ».

«Я не думаю, что у украинской части общества, которое именует себя элитой, доминирует какое-то предвзятое отношение к русскому народу. Поэтому процесс восстановления отношений возможен», - цитирует украинского чиновника агентство УНИАН.

Кроме того, Тука подчеркнул, что не считает украинцев и россиян «братскими народами». Он заявил, что в принципе не приемлет понятия «братства» между нациями.

Ранее Георгий Тука заявлял, что в ряде регионов Украины могут подняться восстания после намеченных на 2019 год выборов президента. При этом чиновник подчеркнул, что угроза существует во всех украинских регионах, и заметил, что СБУ уже готовит «сценарии противодействия».