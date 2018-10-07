СМИ назвали причину массовой драки в омской колонии

Стали известны предварительные причины массовых беспорядков в исправительной колонии № 6 под Омском.

Конфликт возник в воскресенье, 7 октября, между двумя группами заключенных, одна из которых требовала разрешить им хранить мобильные телефоны, вторая же выступала против, поскольку это могло негативно отразиться на условно-досрочном освобождении.

Перепалка между заключенными переросла в драку с участием около 50 человек с обеих сторон, сообщает региональный интернет-портал «СуперОмск». В результате беспорядков пострадали около 20 человек, им была оказана необходимая медицинская помощь.

Личный состав учреждения был поднят по тревоге, и массовые волнения удалось унять. В настоящее время обстановка в колонии находится под контролем и оценивается как стабильная. По факту потасовки организована проверка, в учреждении проводят работу представители прокуратуры.