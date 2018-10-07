В ночь на 8 октября Москву накроют дожди и сильный порывистый ветер

В ночь на 8 октября жителей российской столицы ожидают дождь и сильные порывы ветра. Об этом «Звезде» рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Александр Синенков.

Во второй половине ночи и утром будет проходить холодный фронт. Температура ночью будет порядка 8-10 градусов. Но завтра днем будет похолодание, и дневного повышения температуры не произойдет.

«При этом сегодня будет юго-западный ветер до десяти метров в секунду, а утром он перейдет на северо-западный, и тоже будут порывы. Во второй половине ночи и в первой половине дня будут кратковременные дожди», - отметил эксперт.

Однако, по его словам, уже к вечеру понедельника температура начнет улучшаться, ветер стихнет и дожди сойдут на нет. Тем не менее погода останется прохладной и не превысит показатель в 10 градусов.