«Это была ложь» - Берлускони узнал, что Черное море не черное

Бывший глава правительства Италии Сильвио Берлускони прибыл в Россию. В нашей стране политика ждало удивительное открытие относительно природы Черного моря.

Своим удивлением Берлускони поделился в социальной сети. Он опубликовал фотографию, где стоит на фоне побережья и указывает пальцем в сторону моря.

«Я раскрыл еще одну распространенную ложь. Черное море на самом деле не черное, оно насыщенного синего цвета», - написал политик.

Ранее стало известно, что Сильвио Берлускони прилетел в Россию, чтобы попасть на день рождения Владимира Путина, с которым его связывает давняя дружба. Седьмого октября главе российского государства исполнилось 66 лет.