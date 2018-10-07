СМИ: на Землю доставили пыль из дыры корабля «Союз МС-09»

На Землю доставили образцы пыли с корабля «Союз МС-09». Они должны помочь установить истину в вопросе происхождения отверстия в стенке бытового отсека космического грузовика.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на Байконуре, образцы доставили на планету с помощью корабля «Союз МС-08». Также для анализа и исследования привезли пылевой фильтр.

Ранее стало известно, что 30 августа на Международной космической станции произошла утечка воздуха. После проверки выяснилось, что в обшивке корабля «Союз МС-09» находится отверстие неизвестного происхождения. Экипаж станции сумел оперативно заделать микротрещину.

Расследованием обстоятельств происхождения повреждений занялся Роскосмос. По словам его главы Дмитрия Рогозина, версия производственного брака специальной комиссией уже исключена, однако осталась версия преднамеренного воздействия на обшивку.