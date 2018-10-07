Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Опубликованы кадры с места смертельного столкновения с участием грузовика Ани Лорак

Андрей Аркадьев
15:46 07.10.2018
В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель Toyota Сamry.
Видео: Нетипичная Казань ○ Лучший паблик города, ВКонтакте

Грузовик КамАЗ, перевозивший концертное оборудование певицы Ани Лорак, столкнулся в Татарстане с легковым автомобилем Toyota Сamry. В результате ДТП водитель иномарки скончался до приезда врачей.

Дорожная авария произошла на 919-м километре трассы М7 в Рыбно-Слободском районе. Кадры с места трагедии публикуют в Сети очевидцы, на них видно, что грузовик буквально смял легковушку.

По предварительным данным, транспортные средства столкнулись лоб в лоб. Виновником стал водитель Toyota Сamry, он попытался перестроиться и выехал на встречную полосу, не заметив большегруза.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.10.2018, 01:53
В Минобороны рассказали о доверии россиян к Вооруженным Силам РФ
Дата07.10.2018, 14:08
Т-90, гаубицы, системы «Тор» и авиация: кадры масштабных учений ЮВО
Дата07.10.2018, 07:55
Безоговорочная победа: Нурмагомедов уничтожил Макгрегора
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата07.10.2018, 15:24
Юрий Борисов объяснил положение российского оружия в мире
Дата03.10.2018, 10:37
Колчак Полярный: неизвестный подвиг будущего адмирала
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:35 Спорт
Видео
Фергюсон призвал UFC организовать его бой с Нурмагомедовым
15:14 В стране и мире
Генсек НАТО объяснил сербам «необходимость» агрессии альянса в Югославии
14:57 В стране и мире
Видео
Огненный ад: более 700 спасателей борются с масштабным пожаром в Португалии
14:21 В стране и мире
Видео
В колонии под Омском заключенные устроили массовую драку
13:30 В стране и мире
Видео
Башкирию засыпало снегом: видео
События дня
События дня
Главное о бое Нурмагомедова против Макгрегора
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Опубликованы кадры с места смертельного столкновения с участием грузовика Ани Лорак
СМИ: в библиотеке Штутгарта крысы сгрызли около 8 тысяч книг на €200 тыс.
Опубликовано видео нападения Нурмагомедова на тренера Макгрегора
Видео
Ростовчанин проткнул голову ножом, чтобы она дышала, и не умер: видео
Видео
Момент смертельного ДТП под Тверью попал на видеорегистратор
Видео
Появилось новое видео с упавшим в воду фрагментом железнодорожной части Крымского моста
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.