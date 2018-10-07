Опубликованы кадры с места смертельного столкновения с участием грузовика Ани Лорак

Грузовик КамАЗ, перевозивший концертное оборудование певицы Ани Лорак, столкнулся в Татарстане с легковым автомобилем Toyota Сamry. В результате ДТП водитель иномарки скончался до приезда врачей.

Дорожная авария произошла на 919-м километре трассы М7 в Рыбно-Слободском районе. Кадры с места трагедии публикуют в Сети очевидцы, на них видно, что грузовик буквально смял легковушку.

По предварительным данным, транспортные средства столкнулись лоб в лоб. Виновником стал водитель Toyota Сamry, он попытался перестроиться и выехал на встречную полосу, не заметив большегруза.