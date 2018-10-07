Генсек НАТО объяснил сербам «необходимость» агрессии альянса в Югославии

Авиация НАТО наносила воздушные удары по территории Югославии, чтобы защитить гражданское население от режима президента Слободана Милошевича. Такого мнения придерживается генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Мы это сделали для защиты гражданского населения и предотвращения дальнейших действий режима Милошевича», - заявил он в Белграде, оправдывая операцию «Союзная сила».

В ходе своего визита в Сербию Столтенберг встретился с президентом страны Александром Вучичем. Генсек НАТО подчеркнул, что переговоры о возможном вступлении Сербии в альянс не ведутся, поскольку Белград намерен сохранять нейтралитет. Об этом говорят и другие представители блока, сообщают «Известия».

Ранее стали известны результаты социологического опроса, проведенного среди граждан Сербии. Около 85% населения страны высказались против идеи вступления в НАТО, 62% опрошенных заявили, что никогда бы не приняли извинения от альянса.

Двадцать четвертого марта 1999 года авиация НАТО в нарушение Устава ООН и всех основ международного права начала военную операцию против Союзной Республики Югославия под названием «Союзная сила». В зоне обстрела оказались как военные объекты, так и гражданская инфраструктура. Посчитано, что только мирных жителей за время операции альянса, продлившейся до 10 июня, погибло не менее 1700 человек, в том числе почти 400 детей, еще около десяти тысяч людей получили серьезные ранения, без вести пропал 821 человек, большинство из которых - сербы. Материальный ущерб государству составил 29,6 миллиарда долларов.