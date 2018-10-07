Огненный ад: более 700 спасателей борются с масштабным пожаром в Португалии

В Португалии разгорелся лесной пожар невероятных масштабов. Из-за угрозы жизни эвакуированы несколько деревень и сотни жителей кемпинга в природном парке Синтра-Кашкайш.

Для борьбы с огнем выделили более 700 пожарных. Кроме того, используется более 200 единиц специальной техники и семь самолетов-амфибий, передает местный телеканал Tvi 24.

В ходе борьбы с бедствием уже пострадали 18 пожарных. Жертв и пострадавших среди местных жителей удалось избежать.

Огонь разгорелся вечером субботы. Из-за крайне сильного ветра с порывами огонь моментально распространился по лесу, из-за чего пришлось провести срочную эвакуацию и блокировать две дороги.