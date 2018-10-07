СМИ: в библиотеке Штутгарта крысы сгрызли около 8 тысяч книг на €200 тыс.

В университетской библиотеке Штутгарта крысы причинили непоправимый ущерб практически восьми тысячам книг.

По данным телеканала RTL, он оценивается в 200 тысяч евро. В администрации библиотеки сообщили, что 7,8 тысячи книг не подлежат восстановлению.

Тем не менее особо важных экземпляров среди поврежденных изданий не находилось.

Предполагается, что крысы попали в библиотеку через канализацию либо прибыли из находящегося неподалеку парка, в котором, как сообщили на телеканале, скопилось огромное количества мусора.

В администрации университета заявили, что вина частично лежит и на городских властях, которые знали о необходимости проведения ремонтных работ в канализации и проблеме скопления мусора.