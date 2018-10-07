В колонии под Омском заключенные устроили массовую драку

Из-за массовой драки осужденных личный состав исправительной колонии строгого режима № 6 в Омской области был поднят по тревоге.

Как сообщается на сайте областного УФСИН, вечером 6 октября в исправительной колонии № 6 группа отрицательно настроенных осужденных попыталась склонить к неповиновению положительно настроенных осужденных, в результате чего завязалась драка.

В управлении отметили, что личным составом были приняты меры, направленные на урегулирование массовых волнений. Стабилизировать обстановку удалось без применения физической силы и специальных средств.

Осужденным, которые пострадали при массовой драке, была оказана необходимая врачебная помощь.

«Руководством учреждения совместно с сотрудниками прокуратуры были проведены переговоры с осужденными с разъяснением меры ответственности за совершение противоправных действий», - говорится в сообщении УФСИН России по Омской области.

В настоящее время обстановка в колонии находится под контролем и оценивается как стабильная. По факту потасовки организована проверка, в учреждении проводят работу представители прокуратуры.