Трамп заявил о создании Военно-космических сил США

Американский президент Дональд Трамп заявил о скором создании США Военно-космических сил. По его словам, над их созданием уже ведется работа в министерстве обороны страны.

Об этом Трамп рассказал во время своего выступления в штате Канзас.

«По моему поручению Пентагон сейчас работает над созданием шестого отделения американских вооруженных сил - космических сил», - отметил он.

Ранее глава США заявлял о намерении Штатов захватить лидерство в этой области и потеснить Россию и Китай.

Предполагается, что работы по созданию космических войск должны завершиться к 2022 году. Средства на них уже были заложены в новом бюджете оборонного ведомства США.