Эксперты рассказали, какие подержанные люксовые авто предпочитают россияне

Российский рынок автомобилей сегмента Luxury с пробегом за девять месяцев 2019 года вырос на 17% и составил 1210 единиц.

Согласно информации агентства «Автостат», наибольшей популярностью у жителей России пользуется Bentley (448 экземпляров), на втором месте оказался Mercedes-Maybach (356 машин), третье у Maserati (170 автомобилей).

Кроме того, в указанный период времени россияне приобретали подержанные Rolls-Royce (127), Ferrari (52), Lamborghini (34) и Aston Martin (23).

Почти все эти люксовые машины были проданы в Москве и Подмосковье, Петербурге, Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях, Свердловской и Воронежской областях и Чеченской Республике.

Как заявили эксперты, рынок подержанных люксовых авто в России растет на фоне снижения продаж новых таких машин, которое по результатам января-августа текущего года составило минус 1,5%.