Башкирию засыпало снегом: видео

В субботу, 7 октября, в Белорецком районе Башкирии пошел сильный снег. Заснеженные поля и дороги снял на видео местный житель. Ролик был позже размещен в соцсетях.

Кроме того, как сообщают пользователи Сети, мокрый снег также прошел в Межгорье и Абзелиловском районе республики.

Местные жители отмечают, что в регион пришла настоящая зима и уже пора менять летнюю резину на зимнюю на своих транспортных средствах.

Стоит добавить, что первый снег в Башкирии пошел пару дней назад. Однако, по словам очевидцев, он таял, едва касаясь земли.

Тем не менее, несмотря на то что в некоторых районах области сохраняется минусовая температура, на следующей неделе в регионе ожидается потепление.