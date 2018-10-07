Партия мэра Риги победила на выборах в латвийский парламент

На выборах 13-го сейма Латвии социал-демократическая партия «Согласие» получила практически 20% голосов. Об этом лидер партии и мэр Риги Нил Ушаков рассказал в своем заявлении на Facebook.

«Мы шли с очень четкой программой - перемены, социал-демократические ценности и борьба против национализма с обеих сторон. Избиратели отдали первое место именно нашей партии», - заявил он.

Кроме того, Ушаков поблагодарил своих сторонников. Он добавил, что ожидается непростой процесс формирования нового правительства. Однако задача партии - до последнего бороться за интересы избирателей.

Стоит отметить, что партия пользуется поддержкой русскоязычного населения страны.

Выборы в сейм прошли в Латвии в субботу, 7 октября. Всего за 100 депутатских мест боролись 16 политических партий.