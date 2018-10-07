СМИ сообщили о тайной свадьбе Марии Максаковой

Российская оперная певица Мария Максакова летом этого года тайно вышла замуж, утверждает НТВ. Как говорится в публикации на сайте канала, брак был заключен 12 июля в Шевченковском загсе города Киева.

Журналисты пишут, что избранником Максаковой стал уроженец Кабардино-Балкарии некий Далхат Халаев, который младше ее на десять лет.

Кроме того, как следует из новости, после свадьбы Максакова якобы переписала на упомянутого Халаева семикомнатную квартиру в центре Москвы. Однако, добавляет НТВ, Халаев продал квартиру другому человеку и исчез, сейчас его разыскивают.

Предыдущий муж Марии Максаковой, экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, был убит 23 марта 2017 года в Киеве.