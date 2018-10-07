Под Тверью в поликлинике произошел крупный пожар: видео

В ночь на 7 октября в поселке Новозавидово Конаковского района Тверской области в здании поликлиники произошел пожар.

Потребовалось почти пять часов, чтобы справиться с возгоранием. В результате пожара оказались уничтожены пристройка и кровля по всей площади здания.

По предварительной версии, причиной случившегося является поджог. Об этом сообщает МЧС по Тверской области.

СМИ, ссылаясь на очевидцев, сообщили, что местные жители смогли вынести часть документации, забравшись в горящее здание через окно.