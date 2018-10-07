В Татарстане лоб в лоб столкнулись иномарка и грузовик Ани Лорак

На 919-м километре трассы М7 в Рыбно-Слободском районе Татарстана произошло страшное ДТП.

Там грузовик КамАЗ лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем марки Toyota Сamry. Водитель иномарки умер на месте от полученных травм.

Авария произошла из-за грубого нарушения ПДД находившимся за рулем Toyota Сamry мужчиной. Как передает портал «Татарстан 24», он выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение с большегрузом.

По сообщениям очевидцев, водитель грузовика занимался перевозкой концертного оборудования Ани Лорак.