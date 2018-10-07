Крупный пожар произошел на заводе для обработки металла в Подольске
Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.
Видео: Игорь Васин, Подольск, ВКонтакте
Крупный пожар произошел утром 7 октября на заводе для обработки тонколистового металла. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 07:54.
Пожар был локализован прибывшими расчетами спасателей в 11:05, сообщили в ГУ МЧС по региону. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.
Кадры с места ЧП выложили в Сеть очевидцы, ждавшие электричку возле расположенной неподалеку от горевшего строения платформы.
Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. По предварительной информации, ранения в результате ЧП получил один человек.